Trendsport American Football: Superbowl-Party der Hof Jokers morgen

Es ist das größte Sportereignis in den USA und hat auch in Deutschland immer mehr Fans: In der Nacht von Sonntag auf Montag steht der Superbowl wieder an. Dann stehen sich die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles gegenüber. Auch das Hofer Footballteam, die Hof Jokers, feiern das Event mit einer Superbowl-Party im Treffpunkt. David Weber, Cornerback bei den Hof Jokers:

Los geht’s morgen um 18 Uhr. Der Football-Hype hat auch positive Auswirkungen auf die Hof Jokers. Die Nachwuchsmannschaften haben zuletzt viele neue Spieler dazu bekommen, so Weber.