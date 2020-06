Trebgaster Badesee: Ausflug endet in Tragödie

Corona: Update am 26.06.2020

Im Zusammenhang mit einer Feier mussten im Vogtlandkreis mehrere Personen in Quarantäne. Laut Frankenpost sollen sich 16 Personen nach (…)

Corona Update: 44 Personen im Vogtland nach Feier in Quarantäne

Brände in Rehau: Zeugen gesucht

Am Mittwoch kurz vor Mitternacht ist die Feuerwehr zu einem brennenden Gartenhaus in der Frauenberger Straße in Rehau ausgerückt. Durch (…)