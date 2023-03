Trauung oder Segnung to-go: Besondere Aktion in der Hofer Lorenzkirche

Heute ist der er 23.03.2023. So ein „Schnapszahl-Datum“ ist ja oft bei Pärchen sehr beliebt, um zu heiraten. Die Evangelische Landeskirche Bayern hat deswegen für heute die Aktion „Einfach heiraten“ organisiert. Paare bekommen da die Möglichkeit, sich spontan und unkompliziert trauen beziehungsweise segnen zu lassen. Auch das Dekanat Hof ist bei der Aktion dabei. Wer will, kann heute zwischen 16 und 20 Uhr in die Lorenzkirche kommen:

… so Dekan Andreas Müller. Das Angebot richtet sich vor allem an Paare, die schon standesamtlich verheiratet sind. Es können aber wirklich alle Paare vorbeikommen, die ihre Verbindung stärken wollen, so Müller. Meldet euch am besten vorab schonmal beim Dekanat Hof, damit die Verantwortlichen besser planen können. Den Kontakt gibt’s auf euroherz.de.

Evang.-Luth. Dekanat Hof

Maxplatz 6

95028 Hof

Telefon: 09281 81 96 9-0

E-Mail: dekanat.hof@elkb.de