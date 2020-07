Trauriges Ende einer Vermisstensuche: Junger Mann aus Zell tot aufgefunden

Hubschrauber kreisen am Himmel, Hunde und Taucher suchen auf Hochtouren. Am Sonntagvormittag hat die Vermisstensuche nach einem jungen Mann ein trauriges Ende genommen: Wie die Polizei mitteilt, haben Zeugen seine Leiche in einem Waldstück zwischen Zell und Gefrees entdeckt.

Der 19-Jährige hatte am Donnerstagnachmittag seine Wohnung in Zell verlassen und war nicht zurückgekommen. Die Polizei startete daraufhin eine große Suchaktion. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Momentan geht sie allerdings nicht davon aus, dass ein Verbrechen vorliegt.