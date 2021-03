Trauriger Start in die Motorradsaison: Biker in Hof schwer verletzt

Es ist der erste schwere Motorradunfall der Saison im Raum Hof: Am Sonntagnachmittag hat sich ein 36-jähriger Biker schwere Verletzungen auf der Kulmbacher Straße am Ortsausgang von Hof zugezogen. Er war Richtung Wölbattendorf unterwegs, als ihm eine ältere Autofahrerin entgegenkam. Die beiden sind an der Kreuzung zur Dr.-Arnheim-Straße zusammengestoßen, als die Autofahrerin links abbiegen wollte. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Biker durch die Luft geschleudert wurde und gegen ein Verkehrszeichen prallte. Ersthelfer versorgten ihn noch am Unfallort, er kam mit schweren Beinverletzungen ins Krankenhaus.