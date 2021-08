Fußball Die SpVgg Bayern Hof hat sich in der Fußball-Bayernliga eindrucksvoll zurück gemeldet. Nach dem 1:7-Debakel bei Eintracht (…)

Sport am Wochenende: Fußballergebnisse & Bogenschießen

Am 2. Spieltag der Fußball-Landesliga Nordost wollen die regionalen Vereine den guten Eindruck des Saisonstarts fortsetzen. Um 14 Uhr (…)

Fußball-Bayernliga: Nächstes Oberfrankenderby für SpVgg Bayern Hof

Für die SpVgg Bayern Hof steht am dritten Spieltag der Fußball-Bayernliga das nächste Oberfranken-Derby an. Nachdem man am Dienstag (…)