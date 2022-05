Traumtor der XXL-Saison gesucht: Auch Nachwuchskicker aus Hof dabei

Ein Traumtor nach dem anderen könnt ihr derzeit auf den Kanälen des Bayerischen Fußball-Verbandes anschauen. Von der Volleyabnahme bis zum kunstvollen Weitschuss haben die Amateurfußballer in den letzten zwei Jahren einiges abgeliefert.

Der Bayerische Fußballverband sucht jetzt den „Bayern Treffer“ für die coronabedingte XXL-Saison 2020/22.

Unter den Nominierten ist auch der Nachwuchskicker Lucas Primus. Er hat im den Bayern-Treffer des Monats im Januar 2020 für die U-17 Junioren der Spielvereinigung Bayern Hof in der Landesliga Nord geschossen. Nach einer Flanke hat er den Ball per Volley unter die Latte gesetzt.

Die nominierten Tore seht ihr hier.

Zur „Bayern-Treffer“-Abstimmung geht es hier.