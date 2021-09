Sucht-Präventionsarbeit auf vier Rädern: Das Diakonische Beratungszentrum Vogtland weiht heute offiziell sein neues Präventionsmobil ein. Unter dem Namen „TraumRausch“ soll dieses zukünftig an Schulen, Jugendeinrichtungen oder anderen Orten über das Thema „Sucht“ aufklären und informieren. Das Projekt wurde durch die Stiftung Zukunft Vogtland, der Sparkasse Vogtland und den Vogtlandkreis gefördert und unterstützt. Die Eröffnung findet heute um 13 Uhr am Theaterplatz in Plauen statt.