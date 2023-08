Traumjob Meerjungfrau – Mehr als nur Glitzer und Schminke

Im Februar verurteilt das Stockacher Narrengericht den FDP-Vize zu 210 Litern Wein. Seine Strafe hat er mittlerweile beglichen - in den (…)

Es ist heiß, Zeit für Eis - aber was nehme ich bloß für eine Sorte? Die Antwort gibt eine Eisdiele in Baden-Württemberg: Sie hat das (…)

Mit einer ungewöhnlichen Aktion stoßen junge Christen aus Karlsruhe, Bielefeld und Zürich am Ballermann auf überraschend große (…)

Bibelstunde statt Sauflieder: Mission am Ballermann

Ob «Hier kommt Kurt» oder «Nur nach Hause»: Frank Zander hatte so manchen Hit und stand in den vergangenen Jahrzehnten auf vielen (…)

Ein Toter und Verletzte – Blitz schlägt an Ausflugslokal ein

An einem Ausflugslokal zieht ein Gewitter auf, Menschen suchen Schutz. Es kommt zum Unglück, als ein Blitz an einem Baum an einer (…)