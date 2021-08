Traumhafte Strände in der Türkei

In der Türkei gibt es Strände, die erinnern einen an „Fluch der Karibik“ und das Meer leuchtet in allen Blautönen, die man sich nur vorstellen kann. Aber wo sind die schönsten Strände und warum hat die Türkei eigentlich so viele unterschiedliche davon? Das verrät die türkische Botschaftsrätin Fulya Fatma Durgut: „Im Norden haben wir das Schwarze Meer, im Süden das Mittelmeer und im Westen die Ägäis. Außerdem haben wir in der Türkei über dreihundert Sonnentage, da kann man eben im Oktober, November, ja sogar im Dezember Strandtage genießen. In Cesme gibt es zum Beispiel einen goldenen Sandstrand. Aber mein Geheimtipp ist die Turunc Bucht in Marmaris, wo man auf der einen Seite die grün bewaldeten Felsberge findet und auf der anderen Seite das Meer, das erst glasklar und dann azurblau erstrahlt.“