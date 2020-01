Trauerbeflaggung: Gedenktag an Opfer des Nationalsozialismus

75 Jahre ist es her, dass sowjetische Truppen das Konzentrations- und Vernichtungslager in Auschwitz-Birkenau befreit haben. Heute(MO) ist an allen staatlichen Dienstgebäuden in Bayern zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus eine Beflaggung vorgesehen.

1996 hat der damalige Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar als Gedenktag bestimmt. Die Erinnerung dürfe nicht enden, sie müsse auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Außerdem soll sie Tauer und Verlust ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der Wiederholung entgegen wirken – so Herzog damals. In Plauen findet um 15 Uhr 30 mit den Bürgermeistern Levente Sárközy und Steffen Zenner eine stille Kranzniederlegung am Hauptfriedhof statt, zu der auch alle Einwohner eingeladen sind.