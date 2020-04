Trauer um Julian Franz: Spieler des FCR Geroldsgrün tödlich verunglück

Der Frankenwald trauert. Wie berichtet ist am Ostersonntag ein 23 Jahre alter Mann mit seinem Quad bei Langenbach tödlich verunglückt. Wie der FCR Geroldsgrün Radio Euroherz bestätigt hat, handelt es sich um den Fußballer Julian Franz. Er ist seit 2017 für den Verein im Einsatz gewesen. Durch seine Schichtarbeit konnte er nur unregelmäßig trainieren und spielte deshalb meist in der zweiten Mannschaft, so FCR-Spielleiter Heiko Losert. In der aktuellen Saison hatte Franz aber auch zwei Einsätze in der Kreisklasse. Der Verein will sich mit der Familie in Verbindung setzen. Ein Fußgänger hat den jungen Mann am Ostermontag leblos auf einem Feldweg gefunden.