Die Stadtratssitzung in Selb hat am Abend mit einer Schweigeminute begonnen: Der CSU-Stadtrat und Kreisrat Dr. Hermann Friedl ist im Alter von 67 Jahren gestorben. In Selber Vereinen war Dr. Friedl ein bekanntes Gesicht, aber auch in Hof und Rehau kannte man ihn als Veterinärmediziner bzw. Tierarzt. Seit 1990 saß Dr. Friedl im Selber Stadtrat und war zeitweise stellvertretender Bürgermeister der Porzellanstadt.

Friedl starb nun nach langer, schwerer Krankheit, wie es heißt.