Trauer bei der Handwerkskammer für Oberfranken: Ehrenpräsident Kurt Seelmann ist verstorben

Das oberfränkische Handwerk trauert um Kurt Seelmann. Der Ehrenpräsident der Handwerkskammer für Oberfranken ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Er hat sich zu Lebzeiten stark dafür eingesetzt, das Handwerk in Oberfranken weiterzuentwickeln. Aus Mitteln der High-Tech-Offensive Bayern ist in seiner Amtszeit in den Bildungszentren der Kammer in Bayreuth, Bamberg und Hof ein Kompetenzzentrum für Fertigungstechnik entstanden. Bundesweit hat das den Ruf der HWK als Technologiekammer gestärkt. Sein Engagement hat Seelmann unter anderem das Bundesverdienstkreuz erster Klasse und den bayerischen Verdienstorden eingebracht.