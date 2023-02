Trassenverlauf SuedOstLink: Hofer Landrat sieht Planungen „positiv durchwachsen“

Die Stromtrasse SuedOstLink soll ab 2027 zehn Millionen Haushalte in Bayern mit Strom aus Nord- und Ostdeutschland versorgen. Der Netzbetreiber TenneT will den finalen Vorschlag für den Trassenverlauf im März bei der Bundesnetzagentur einreichen. Da TenneT von einer Genehmigung im kommenden Jahr ausgeht, soll 2024 auch schon der Bau starten. Die Kritik am Projekt reißt aber auch nach Jahren nicht ab. Hofs Landrat Oliver Bär sieht die Planungen als „positiv durchwachsen“ an.

Im Bereich Gattendorf und Draisendorf wurden zum Beispiel Kompromisse erreicht und in die Planungen eingearbeitet. Bei Trogen sieht der Landrat aber noch Verbesserungspotenzial. Der Landkreis will sich nun mit den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden austauschen, um seinerseits in das Planfeststellungsverfahren eingreifen zu können, so Oliver Bär.