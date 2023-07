Transporter geht auf A8 in Flammen auf

Ein Kleintransporter ist auf der Autobahn 8 bei Frasdorf im Landkreis Rosenheim in der Nacht zum Mittwoch in Flammen aufgegangen. Ein 22 Jahre alter Autofahrer habe im Motorraum seines Wagens Feuer bemerkt, das Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen abgestellt und sich in Sicherheit gebracht, teilte die Polizei mit. Der Kleintransporter brannte aus, Verletzte gab es keine.

Die Fahrbahn in Richtung München wurde bis etwa 2.30 Uhr komplett gesperrt. Durch den Brand und die transportierte Ladung wurden beide Fahrstreifen der A8 derart verschmutzt, dass die Fahrbahn erst aufwendig gereinigt werden musste. Durch die Vollsperrung kam es zu einem vier Kilometer langen Stau. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Den Schaden schätzen die Behörden auf rund 50.000 Euro.