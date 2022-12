Transporter fährt auf Sattelzug auf: zwei Schwerverletzte

23-Jährige stirbt bei Unfall: Fahrer schwebt in Lebensgefahr

Ein 68-Jähriger ist in München mit seinem Fahrrad gestürzt und danach im Krankenhaus gestorben. Die Unfallursache war (…)

Mit bis zu 220 Stundenkilometern ist ein mutmaßlicher Schleuser mit fünf Menschen im Auto in Oberbayern vor der (…)

Beim Zusammenstoß mit einem Bus hat sich ein 19-jähriger Motorradfahrer in München schwer verletzt. Der Linienbus habe (…)

Betrunkener fällt zwischen S-Bahn und Bahnsteigkante

Ein betrunkener Mann ist an einer S-Bahnhaltestelle in München in die Lücke zwischen Bahn und Bahnsteigkante gestürzt. (…)