Tram beim Abbiegen entgleist: Feuerwehrleute schieben

Eine Tram ist beim Abbiegen in München entgleist und mithilfe einer anderen Tram wieder ins Gleisbett gezogen worden. Verletzt wurde bei dem Unfall am Mittwochnachmittag niemand, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Mehrere Passanten hatten zuvor beobachtet, wie mehrere Räder der Straßenbahn beim Abbiegen aus den Gleisen gesprungen waren. Mithilfe einer vorgespannten zweiten Tram und den Einsatzkräften, die von hinten anschoben, glitt das Fahrzeug wieder in die Schienen. Die Höhe des Sachschadens sowie die Ursache des Unfalls blieben zunächst unbekannt.