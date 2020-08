Traktorfahrer bei Kollision mit Zug schwer verletzt

Geisenhausen (dpa/lby) – Bei einer Kollision mit einem Zug ist in Niederbayern ein Traktorfahrer schwer verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache sei der Zug am Samstag an einem Bahnübergang bei Geisenhausen (Landkreis Landshut) mit dem Traktor zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Der 65 Jahre alte Traktorfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die rund 30 Zuggäste und der Lokführer blieben dem Sprecher zufolge unverletzt.

Der Bahnübergang ist den Angaben nach lediglich durch eine Ampel gesichert, habe aber keine Schranken. Der Zug konnte nach dem Unfall nicht weiterfahren und musste geborgen werden. Die Strecke zwischen Vilsbiburg und Landshut wurde gesperrt.