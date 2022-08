Traktor steht in Flammen: 150.000 Euro Schaden

Beim Brand eines Traktors auf einem Feld im schwäbischen Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Auslöser vermutlich ein technischer Defekt oder Stroh, das an einem heißen Fahrzeugteil Feuer fing. Insgesamt waren am Samstag 35 Einsatzkräfte vor Ort. Verletzt wurde niemand. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste ein Teil des Feldbodens abgetragen und die Straße gereinigt werden.