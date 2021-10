Auch ein schweres Gefährt kann es umhauen. Das hat ein Traktorfahrer am Vormittag selbst erleben müssen. Auf der Straße zwischen Wölbersbach und Seulbitz hat es einen Unfall mit einem Kleintraktor gegeben, der einen Anhänger gezogen hat. Wie das Nachrichtenportal NEWS5 beichtet, ist der Traktor aus bislang ungeklärter Ursache ins Schlingern gekommen und umgekippt. Da in solchen Fahrzeugen keine Anschnallpflicht gilt, verletzte sich der Fahrer leicht am Kopf.