Traktor brennt vollständig aus: Hoher Sachschaden

Ornbau (dpa/lby) – Ein Traktor ist am Mittwochabend in Ornbau (Landkreis Ansbach) vollständig ausgebrannt. Der 32-jährige Fahrer des Traktors war nach Polizeiangaben auf ein Feld gefahren, um Mäharbeiten durchzuführen, als er Flammen unter der Führerkabine bemerkte. Nachdem schon ein eigenständiger Löschversuch des Fahrers gescheitert war, schaffte es auch die Feuerwehr nicht, den Brand rechtzeitig zu löschen, so die Polizei weiter. Ermittler gehen derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Insgesamt ist es bei dem Brand laut Polizei zu einem Schaden in Höhe von rund 100 000 Euro gekommen, Menschen wurden nicht verletzt.