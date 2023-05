Training für deutsche Meisterschaften: Kunstpiloten über Hof unterwegs

Während der 70er und 80er Jahre hat es regelmäßig Militär- und Flugübungen gegeben, gerade auch bei uns in der Grenzregion. In der (…)

Wieder mehr Militärflüge in Hof: Belastungen halten sich in Grenzen

Grüne in Hof: Heute offener Stammtisch für Interessierte

Wer schon immer mal wissen wollte, was die Grünen in Stadt und Landkreis Hof so machen, der kann ab 19 Uhr in der Meinels Bas in Hof (…)