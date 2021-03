Trainer Seitz vom FC Bayern II für zwei Partien gesperrt

München (dpa/lby) – Trainer Holger Seitz vom Fußball-Drittligisten FC Bayern München II darf wegen einer Sperre zwei Spiele nacheinander nicht an der Seitenlinie stehen und seine Mannschaft betreuen. Der 46-Jährige fehlte am Montagabend im Auswärtsspiel gegen Waldhof Mannheim und muss auch am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden aussetzen.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mitteilte, hätte Seitz nach einer vierten Gelben Karte gegen Viktoria Köln im darauffolgenden Spiel bei Dynamo Dresden Ende Februar aussetzen müssen. Der Bayern-Coach habe dies aber nicht getan, weshalb ihn das DFB-Sportgericht mit einem weiteren Spiel Innenraumverbot und einer Strafe in Höhe von 2000 Euro belegte. Seitz hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist rechtskräftig.

