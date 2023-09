Tragischer Unfall bei Waldarbeiten: 56-Jähriger bei Wallenfels tödlich verletzt

Tragischer Unfall bei Waldarbeiten im Landkreis Kronach. Ein 56-Jähriger wurde dabei tödlich verletzt. Am Samstagnachmittag war der Mann laut Polizei mit seinem 19-jährigen Sohn zur Beseitigung von Sturmschäden in einem Waldstück nahe Wallenfels. Ein abgestellter Traktor geriet ins Rutschen. Der Vater wollte das verhindern, schaffte es aber nicht mehr rechtzeitig. Der Traktor kippte um und der Frontlader klemmte den Mann ein. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Dort starb er noch am selben Abend an seinen schweren Verletzungen.