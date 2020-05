Trächtiges Reh aus Tiefgarage in Niederbayern gerettet

Kumhausen (dpa/lby) – Ein verirrtes Reh haben Polizisten in Niederbayern aus einer Tiefgarage befreit. Das Tier sei offenbar über einen Hang auf das Dach der Garage abgerutscht und dann über eine Treppe in eine Sackgasse gelaufen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. «Da war unten eine Fluchttür, und die konnte es natürlich nicht aufmachen.» Die Beamten wickelten das trächtige Tier in eine Decke und trugen es nach draußen. Nach seiner Rettung am Dienstagmittag wurde das Reh unverletzt in ein Waldstück in Kumhausen (Landkreis Landshut) entlassen.