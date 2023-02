Traditionelles Frühjahrsfest: Benefizaktion für Erdbebenopfer in der Türkei

Das Erdbeben an der Grenze zwischen Türkei und Syrien hat über 40.000 Tote gefordert. Die Überleben müssen sich in den Trümmern eingestürzter Gebäude zurechtfinden. Die Türkisch-Islamische Gemeinde in Hof möchte den Betroffenen an diesem Wochenende mit einer Benefizaktion helfen. Allein 100 Familien aus der Region haben Verwandte oder Bekannte in der türkischen Provinz Hatay, hat die Stadt in dieser Woche mitgeteilt. Die Einnahmen aus dem traditionellen Frühjahrsfest wollen die Veranstalter komplett an die Erdbebenopfer in der Türkei spenden. Das Fest in der Hofer Theresienstraße findet heute und morgen jeweils zwischen 11 und 19 Uhr statt.