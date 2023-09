Traditionelle Sternwanderung: Partnerstädte Hof, Plauen und Asch kommen zusammen

Bei dem schönen Wetter am Wochenende geht ihr vielleicht eine Runde Spazieren oder Wandern in der Region. Passend dazu ist morgen (SO) wieder die traditionelle Sternwanderung. Dabei treffen sich Wanderfreunde aus den Partnerstädten Hof, Plauen und Asch, um gemeinsam durch die jeweiligen Regionen zu laufen. Dieses Jahr ist Plauen Gastgeber der Sternwanderung. Es gibt Routen über sechs, neun und zwölf Kilometer. In der Plauener Innenstadt gibt es dieses Mal auch eine kurze Tour, die für Familien mit Kinderwagen geeignet ist. Alle Wanderungen enden im Parktheater Plauen. Mehr Infos findet ihr hier.