Tradition trifft auf Digitalisierung: Weißenstädter Brauerei ab 2023 mit neuen Eigentümern

Während viele Brauereien in der nächsten Zeit vor allem mit dem Kohlensäure-Mangel zu kämpfen haben werden, gibt es auch noch ganz klassische Gründe für das Aus einer Brauerei. Hermann Michael und seine Frau verkaufen ihre gleichnamige Brauerei in Weißenstadt aus Alters- und gesundheitlichen Gründen. Ihre eigenen Kinder wollen die Nachfolge nicht antreten.

Das Ehepaar Michael wird noch bis Ende des Jahres für seine Kunden da sein. Der Getränkemarkt wird allerdings wegen Umbaumaßnahmen schon Ende des Monats schließen. Zu Beginn des neuen Jahres geht der Betrieb in die Hände der MetaBrewSociety über. Die neuen Eigentümer wollen eine große Summe in die Brauerei investieren, so Hermann Michael im Gespräch mit Radio Euroherz. Er selbst wird aber auch weiterhin als Berater für das Unternehmen tätig sein. Er sei schließlich in dem Betrieb aufgewachsen, er kenne jede Wasser- und jede Stromleitung in dem Betrieb. Das sei für die neuen Eigentümer vor allem beim Umbau eine große Hilfe. Interessierte können sich übrigens mithilfe von sogenannten NFTs – also einer Art Kryptowährung – an der Brauerei beteiligen. Die MetaBrewSociety verspricht den Beteiligten ein jährliches Freibierkontingent, eine Gewinn- und Exitbeteiligung und auch ein Mitspracherecht.