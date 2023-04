Tradition pflegen: Heimatabend 2023 in Wunsiedel

Volksmusik und Mundart haben mittlerweile ein verstaubtes Image. Das will der Landkreis Wunsiedel wieder ändern und deshalb die Tradition der Heimatabende wieder hochholen. Der Heimatabend 2023 findet ab 19 Uhr in der Fichtelgebirgshalle in Wunsiedel statt. Er soll Nachwuchs wieder für dieses Thema begeistern und die unterschiedlichen Generationen zusammenführen. Bei den Heimatabenden wird immer ein besonderes Ereignis, eine Person oder eine Institution im Mittelpunkt stehen. Dieses Jahr ist es eben das Jubiläum der Fichtelgebirgsmuseen. Der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 18.30 Uhr.