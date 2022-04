In Naila ist es mit der Ostereiersuche nicht getan. Seit Jahren rollen zum traditionellen Eierwalchen die Ostereier einen Berg hinunter. Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es ab 14 Uhr am „Walchhang“ im Freizeitzentrum „Ludelbach“ am Finkenweg wieder soweit. Der Brauch war einst unverheirateten Männern vorbehalten, um den Walchkönig zu finden. Ziel war es, das Osterei so geschickt den Hang runterzurollen, dass die anderen Mitstreiter keine Chance haben.