Tradition in Wunsiedel: Felsenkeller am Katharinenberg fast fertig saniert

Wohin mit unserem guten Bier?, müssen sich die Menschen hier in Oberfranken wohl gedacht haben, als es noch keine Kühlsysteme gab. Denn so sind schließlich die vielen Felsenkeller entstanden, die man hier überall sehen kann. Die längste Kellergasse in ganz Bayern befindet sich in Wunsiedel.

Heute haben die Felsenkeller als Lager für untergäriges Bier oder Kartoffelkeller längst ausgedient – im Winter sind sie jetzt vielmehr das Quartier von Fledermäusen. Neben der Plassenburg übrigens das größte von Menschenhand geschaffene Winterquartier für die Tiere, heißt es aus Wunsiedel. Die Stadt ist daher besonders stolz auf ihre Felsenkeller am Katharinenberg. Die Sanierung von insgesamt elf Kellern ist in den letzten Zügen. Fast eine Million Euro kostet das, die EU fördert die Sanierung. Denn hier gehts zum einen um biologische Vielfalt und ein Projekt im Grenzgebiet zu Tschechien. Wunsiedels Bürgermeister Nicolas Lahovnik sieht außerdem touristisches Potenzial im Sommer.