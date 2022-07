Tourismusverband Franken: Verbandsvorsitzender Thomas Bold zieht Bilanz

Keine Großveranstaltungen, geschlossene touristische Attraktionen und Reisebeschränkungen. Die Corona Pandemie hat deutliche Spuren in Hotels und Gastronomie hinterlassen. Der Tourismusverband Franken hat in seiner jüngsten Mitgliederversammlung in Hof Bilanz zur vergangenen Saison gezogen und neue Maßnahmen vorgestellt. Im letzten Jahr lag die Zahl der Übernachtungen und Ankünften in Franken deutlich über dem gesamtbayerischen Schnitt, so der Vorsitzende des Tourismusverbandes Thomas Bold. Besonders gut schnitt bei den Gästeankünften der Frankenwald mit einem Zuwachs von 10,3 Prozent ab. Auch bei den Übernachtungen konnte sich der Frankenwald über ein Plus von 16,6 Prozent freuen. Zu den aktuellen Highlights gehört unter anderem die Bayerische Landesausstellung „Typisch Franken?“ in Ansbach. Dort werden auch Exponate der Fichtelgebirgsmuseen ausgestellt. In Zukunft will der Verband ihren Schwerpunkt auf digitale Sichtbarkeit und Nachhaltigkeit legen. Die aktuelle Saison 2022 sei sehr gut angelaufen, so Bold weiter. Dennoch habe man mit den Nachwirkungen der Pandemie, sowie den Auswirkungen von Inflation und Ukraine Krieg zu kämpfen.