Tourismusregionen im deutschlandweiten Ranking: Oberpfälzer Wald auf Platz 5

Viele Menschen nutzen aktuell die Sommerferien für Wander- oder Fahrradtouren mit der ganzen Familie. In der Euroherz-Region gibt es viele Möglichkeiten dazu, zum Beispiel im Oberpfälzer Wald. In den vergangenen Jahren hat das Tourismuszentrum Oberpfälzer Wald im Landkreis Tirschenreuth viel dafür getan, die Region für Touristen aus ganz Deutschland attraktiv zu machen. Sie hat zum Beispiel ein Natur-Navi entwickelt, das Wanderer sicher durch den Oberpfälzer Wald führt. Wie eine Studie des Forschungsinstituts dwif jetzt zeigt, haben sich die Bemühungen der vergangenen Jahre ausgezahlt. Der Oberpfälzer Wald belegt den fünften Platz im deutschlandweiten dwif Destinationsranking 2022. Die Region ist damit sogar die am beste bewertete Destination in ganz Bayern.