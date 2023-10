Tourismusprojekt in Lichtenberg: Baumhaushotel am Frankenwaldsee geplant

Urlaub ganz nah an der Natur, das ist gerade sehr beliebt. Und diesen Trend will jetzt ein Unternehmen aus München in Lichtenberg aufgreifen. Dort soll ein Baumhaushotel mit Blick auf den Frankenwaldsee entstehen. Der Stadtrat hat sich dafür ausgesprochen, die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, also unter anderem die Pläne öffentlich auszulegen. Bürgermeister Kristan von Waldenfels verspricht sich davon einen touristischen Schub für Lichtenberg:

Das Baumhaushotel soll aus insgesamt 31 Baumhäusern bestehen, die auf Ständern in bis zu sieben Metern Höhe stehen. Also auf Höhe mit den Baumwipfeln außenherum. In den Baumhäusern befinden sich Betten, Bäder und Küchen. Die geplanten Frankenwaldbrücken waren wesentliche Bedingung für das Projekt. Baustart könnte in zwei Jahren sein.