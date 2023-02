Tourismusjahr 2022: Corona-Flaute vorüber

Reisen war in den beiden Corona-Hochjahren 2020 und 21 durch die Beschränkungen extrem schwierig oder gar nicht möglich. Im vergangenen Jahr ist aber wieder Normalität im Tourismus in Bayern und der Region eingekehrt. Das zeigen die Zahlen des Landesamts für Statistik für 2022. Der Renner in Franken waren Nürnberg und das Nürnberger Land. Aber auch Oberfranken hat mit fast zwei Millionen Gästeankünften eine deutliche Steigerung von 57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr hingelegt. Die Übernachtungen sind ebenfalls gestiegen. Tourismusregionen wie das Fichtelgebirge und der Frankenwald haben auch wieder mehr Gäste angezogen. Ins Fichtelgebirge kamen zum Beispiel fast 61 Prozent mehr Besucher. Das waren weit über eine halbe Million Menschen.

Das Fichtelgebirge vor der Haustür zahlt sich für den Landkreis Wunsiedel besonders aus: Verglichen mit den anderen Landkreisen Oberfrankens gabs hier im vergangenen Jahr die deutlichste Steigerung an Gästeankünften und -übernachtungen. Nämlich je 64 und 62 Prozent. Nicht ganz zu hoch fallen die Zahlen im Landkreis Hof aus, aber auch hier gabs ein deutliches Plus. Guckt man auf die kreisfreien Städte, ist Hof bei Touristen offenbar nicht so beliebt wie Coburg, Bayreuth und Bamberg. Aber auch in Hof sind die Gästeankünfte um immerhin 52 Prozent gestiegen.