Tourismus-Re-Start im Fichtelgebirge: Digitalisierung wichtiger denn je

Ruhe und Erholung im Urlaub. Dafür kommen viele Touristen in den Frankenwald. Durch die Lockerungen sind in den Pfingstferien auch im (…)

Trotz der Corona-Pandemie wollen viele Deutsche in den Pfingstferien verreisen. Die meisten Kunden wollen in die Sonne, erklärt Eric (…)

Trotz Corona: An Pfingsten ab in den Süden

Corona Update am Morgen: Mehr möglich im Vogtland

Achterbahn und Riesenrad: Bayerns Freizeitparks öffnen

München (dpa/lby) – In ganz Bayern öffnen in diesen Tagen wieder die Freizeitparks. Am vergangenen Freitag hatte die (…)