Tourismus in Oberfranken: Starker Jahresstart, aber noch Luft nach oben

Das Fichtelgebirge und insbesondere die Fränkische Schweiz haben beim Tourismus einen starken Start ins Jahr hingelegt. Das geht aus aktuellen Zahlen des Landesamts für Statistik hervor. Demnach haben die Fränkische Schweiz im Januar und im Februar insgesamt rund 34.500 Gäste besucht. Die Zahl der Übernachtungen lag bei knapp 88.000 Übernachtungen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das jeweils ein Plus von über 60 Prozent. Ähnlich stark ist die Entwicklung im Fichtelgebirge. Dort sind es in den beiden Monaten rund 74.000 Gästeankünfte und fast 190.000 Übernachtungen gewesen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr betrug knapp 52 Prozent bei den Ankünften und 36 Prozent bei den Übernachtungen. Trotzdem sehen die Statistiker in Oberfranken noch Luft nach oben: Unter allen Bayerischen Regierungsbezirken hat Oberfranken die wenigsten Touristen. Im Februar insgesamt 113.000, soviel wie die Stadt Nürnberg alleine.