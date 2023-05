Tourismus in Oberfranken: Positive Bilanz für erstes Quartal 2023

Wegen der Pandemie haben in den vergangenen Jahren viele Menschen auf große Reisen verzichtet. Mittlerweile ist der Tourismus in Oberfranken aber wieder auf Erholungskurs: In den ersten drei Monaten des Jahres sind gut 52 Prozent mehr Gäste nach Oberfranken gekommen, also im Vorjahreszeitraum. Das teilt das Landesamt für Statistik jetzt mit. Auch in der Euroherz-Region lässt sich eine positive Entwicklung feststellen. Den größten Zuwachs verzeichnet der Landkreis Wunsiedel: Von Januar bis März 2023 hat’s hier rund 27.000 Gästeankünfte und gut 75.000 Übernachtungen gegeben. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Plus von jeweils rund 60 Prozent.

Die Tourismuszahlen für die Euroherz-Region von Januar bis März 2023 (Zahlen gerundet):

Landkreis Tirschenreuth:

19.000 Gästeankünfte (+ 45 Prozent im Vgl. zu 2022)

11.000 Übernachtungen (+ 40 Prozent)

Landkreis Wunsiedel:

27.000 Gästeankünfte (+ 60 Prozent)

75.000 Übernachtungen (+ 57,5 Prozent)

Landkreis Hof:

22.000 Gästeankünfte (+ 38 Prozent)

99.000 Übernachtungen (+ 35 Prozent)

Stadt Hof: