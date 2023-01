Tourismus in der Euroherz-Region: Mehr Gäste im November 2022

Zum Jahresstart machen sich viele von uns schon Gedanken über ihre Urlaubsplanung für 2023. Das Bayerische Landesamt für Statistik informiert währenddessen noch über die Tourismusentwicklung im November 2022. Demnach hat’s im vergangenen November in Bayern deutlich mehr Gästeankünfte (+ 57 Prozent) und mehr Übernachtungen (+ 36,4 Prozent) als im Vorjahresmonat gegeben. Im Vergleich zum November 2021 sind im vergangenen Jahr auch deutlich mehr Menschen aus dem Ausland in Bayern angekommen (+ 97 Prozent). Spitzenreiter bei den Übernachtungen in der Euroherz-Region ist der Landkreis Hof – hier haben im November 2022 gut 34 400 Gäste übernachtet. Das größte Plus bei den Gästeankünften und Übernachtungen hat in diesem Monat aber der Landkreis Wunsiedel gemacht. Im Vergleich zum Vorjahresmonat hat es hier jeweils 60 Prozent mehr Ankünfte und Übernachtungen gegeben.

Die Zahlen aus der Region im November 2022 (im Vergleich zum November 2021):

Landkreis Hof: Rund 8 000 Gästeankünfte (+ 23 Prozent); rund 34 400 Übernachtungen (+ 14,6 Prozent)

Stadt Hof: Rund 6 000 Gästeankünfte (+ 31,4 Prozent); rund 10 700 Übernachtungen (+ 11,5 Prozent)

Landkreis Wunsiedel: Rund 10 300 Gästeankünfte (+ 61,6 Prozent); rund 26 400 Übernachtungen (+ 64,6 Prozent)

Landkreis Tirschenreuth: Rund 7 600 Gästeankünfte (+ 45,4 Prozent); rund 27 200 Übernachtungen (+35,4 Prozent)