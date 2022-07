Tourismus in Bayern: Zahlen im Fichtelgebirge fast verdreifacht

Der Tourismus in Bayern ist weiter auf Erholungskurs. Im Fichtelgebirge hat sich die Zahl der Gästeankünfte und Übernachtungen im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat sogar etwa verdreifacht. Das geht aus einer Erhebung des Landesamtes für Statistik hervor. Die Steigerung im Landkreis Hof ist mit rund 91 Prozent nicht so deutlich ausgefallen wie im Landkreis Wunsiedel. Die Stadt Hof hat die Gästeankünfte im Vergleich zum Vorjahr um 125 Prozent steigern können. Den geringsten Anstieg in der Euroherz-Region gab es im Mai im Landkreis Tirschenreuth. Der Großteil der Besucher stammte aus dem Inland. Die positive Entwicklung bei den Tourismuszahlen macht sich laut der Statistik bereits seit einigen Monaten bemerkbar.

(Symbolbild)