Tourismus in Bayern leidet weiter: Aber Anstieg der Gästeankünfte und Übernachtungen in Oberfranken

Der Frankenwald, das Fichtelgebirge und zahlreiche andere Sehenswürdigkeiten locken jedes Jahr viele Menschen in die Euroherz-Region. Unter der Pandemie leidet aber natürlich auch die Tourismusbranche. Bayernweit liegen die Zahlen noch immer deutlich unter dem Niveau von vor der Pandemie. In Oberfranken hat es bei den Gästeankünften und Übernachtungen im Jahr 2021 zumindest einen leichten Anstieg gegeben.

Für ganz Oberfranken gab es bei den Gästeankünften ein Plus von 0,7 Prozent. Die Zahl der Übernachtungen ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,5 Prozent gestiegen. In der Stadt Hof fällt der Anstieg bei den Gästeübernachtungen sogar noch höher aus. Sie hat im Vergleich zu 2020 ein Plus von 16 Prozent verzeichnet. Im Landkreis Hof haben 2021 knapp 11 Prozent mehr Gäste übernachtet als im Jahr davor. Das gleiche Bild hat sich im Landkreis Tirschenreuth gezeigt. Der Landkreis Wunsiedel hat die Pandemie im vergangenen Jahr dagegen noch deutlich zu spüren bekommen. Bei den Gästeankünften hat er ein Minus von 0,2 Prozent verzeichnet. Die Zahl der Übernachtungsgäste ist nur um 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen.