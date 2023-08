Tourismus in Bayern: Anstieg im ersten Halbjahr zeigt sich auch in der Euroherz-Region

Der Tourismus in Bayern ist weiter im Aufwind. Die Zahl der Gästeankünfte im Freistaat ist im Zeitraum zwischen Januar und Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27,1 Prozent gestiegen. Das hat das Bayerische Landesamt für Statistik jetzt mitgeteilt. In der Euroherz-Region gab es den größten Zuwachs im Landkreis Wunsiedel. Der lag mit 28,3 Prozent sogar über dem bayernweiten Durchschnitt. Aber auch die Stadt Hof (21,1 Prozent) und der Landkreis Tirschenreuth (23,6 Prozent) liegen bei Werten über 20 Prozent. Den geringsten Anstieg bei den Gästeankünften in der Region hatte der Landkreis Hof (17,8 Prozent). Dafür hat der Landkreis die größte Steigerung bei den Übernachtungszahlen hingelegt. In der Stadt Hof gab es dagegen sogar einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.