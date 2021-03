Tourismus: Fichtelgebirge putzt sich raus

Die Wintersaison im Fichtelgebirge ist abgehakt. Viele Tourismus-Betriebe hoffen auf Lockerungen zu Ostern. Unabhängig davon laufen in der Region die Vorbereitungen auf die bevorstehende Reise-Saison. Wie die Tourismus-Zentrale Fichtelgebirge meldet, bringen die Werkstätten des Naturparks derzeit die Bänke und Hinweistafeln auf Vordermann. Der Fichtelgebirgsverein prüft und aktualisiert die Wegführung und Beschilderung in der Natur. Und auch die Museen putzen sich raus. Darüber hinaus hat das Fichtelgebirgsmuseum in Wunsiedel ein neues Angebot: „Fichtelmade“-Dinge jetzt auch im Onlineshop.