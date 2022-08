Tourismus-Branche im Juni: Zahlen erreichen fast Vor-Corona-Niveau

In den vergangenen zwei Jahren mussten wir wegen der Corona-Pandemie auf vieles verzichten. So waren Urlaubsreisen entweder gar nicht oder nur unter Einschränkungen möglich. Das hatte auch Auswirkungen auf die Hotels und Gaststätten in Bayern. Nun erholt sich die bayerische Tourismus-Branche aber wieder. Nach Angaben des Landesamtes für Statistik sind im Juni 2022 fast so viele Urlauber nach Bayern gekommen, wie vor der Corona-Pandemie im Juni 2019. Insgesamt hat es im ersten Halbjahr 2022 bayernweit knapp 13,6 Millionen Gästeankünfte und rund 37,8 Millionen Übernachtungen gegeben.

Auch bei uns in der Region zeichnet sich eine positive Bilanz ab. In Stadt und Landkreis Hof sowie im Landkreis Wunsiedel hat es im ersten Halbjahr 2022 deutlich mehr Gäste und Übernachtungen gegeben, als im Vorjahreszeitraum.