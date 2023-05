Tourismus am Ochsenkopf: Höchste Besucherzahlen seit 25 Jahren

Der Tourismus rund um den Ochsenkopf boomt. Im vergangenen Jahr sind so viele Übernachtungsgäste ins Fichtelgebirge gekommen, wie seit 25 Jahren nicht mehr. Und auch das Jahr 2023 hat für die Verantwortlichen sehr erfolgreich begonnen.

Über 17.000 Gäste sind zwischen Januar und März in die Region um den Ochsenkopf gekommen. Die Zahl bezieht sich auf die vier Gemeinden Bischofsgrün, Mehlmeisel, Warmensteinach und Fichtelberg. Die Zahl der Übernachtungen lag dort sogar bei über 66.000. Für den Tourismus im Fichtelgebirge ein gelungener Jahresstart – und das obwohl fast die gesamte erste Januarhälfte kein Wintersport am Ochsenkopf möglich gewesen ist, weil der Schnee gefehlt hat. Auch schon im vergangenen Jahr haben die Besuchszahlen einen neuen Höchststand erreicht. Über 91.000 Personen haben 2022 in der Region um den Ochsenkopf Urlaub gemacht – so viele wie zuletzt Ende der 90er Jahre.