Tourismus am Kornberg: Ende März eröffnet „Fichtelpark“

Eine Klage verhindert aktuell, dass der Kornberg im Sommer zum Anziehungspunkt für Mountainbiker werden kann… der Baustart für den geplanten Mountainbike-Park ist erstmal nicht in Sicht. Eine Neuheit könnte den Tourismus am Kornberg aber trotzdem beleben: Ende März eröffnet am Fuße des Kornbergs ein neuer Wohnmobil- und Wohnwagenstellplatz, genannt „Fichtelpark“. Den Betreibern zufolge gibt es dann 77 Stellplätze und sieben Übernachtungsfässer – was vor allem Wanderern im Fichtelgebirge entgegenkommen dürfte.

Am 31. März findet eine kleine Eröffnungsfeier im „Fichtelpark“ statt. Dann wollen die Betreiber erzählen, wie sie ins Fichtelgebirge kamen und warum die Bauphase so lange gedauert hat.