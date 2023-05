Tour nach Ski-Unfall – Umjubeltes Konzert von Sarah Connor

Nach einem Ski-Unfall zurück auf der Bühne: Vor mehr als 9500 Fans hat Popsängerin Sarah Connor am Freitagabend in Bad Segeberg den Auftakt ihrer Tour Sommer Open Air gefeiert. Sie freue sich auf eine «fette Party», sagte sie gut gelaunt zu Beginn des ausverkauften Konzerts.

Bei gutem Wetter spielte die 42-Jährige auf der Freilichtbühne am Kalkberg zweieinhalb Stunden lang große Hits aus ihrer langen Karriere wie «Let’s Get Back to Bed – Boy!», «Wie schön du bist» oder «Vincent». Lautstark sang das begeisterte Publikum mit.

In den vergangenen Monaten war es ruhig geworden um die vierfache Mutter. Wie sie kürzlich in einem Video in sozialen Netzwerken erzählte, war eine schwere Knie-Verletzung bei einem Ski-Unfall im Dezember der Grund für die Pause. «Jetzt bin ich zurück und ihr seht: Meine Füße, meine Beine funktionieren», hatte sie angekündigt. Beim Tourstart machte sie klar: «Bei mir hat sich in den letzten Monaten ganz viel Energie angestaut.» Ein bisschen tanzen in Turnschuhen ging schon wieder ganz gut.

Connor präsentierte vor allem deutschsprachige Lieder aus ihren Alben «Muttersprache» und «Herz Kraft Werke». Dabei scherzte sie mit dem Publikum, holte ein kleines Mädchen für ein Duett auf die Bühne und ließ sich von einem Fan ein Bier ausgeben. Erst nach mehreren Zugaben verabschiedete sie sich von ihren Fans und bedankte sich für den tollen Abend. Noch bis zum 16. September ist Connor auf Open Air Bühnen bundesweit zu sehen.