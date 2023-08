In den vergangenen Wochen ist wieder das Spielmobil durch Hof getourt und hat an verschiedenen Spielplätzen gehalten. Das Spielmobil ist ein umgebauter Stadtbus. In dem stellen erfahrene Betreuer Kinderspiele und Material zum Basteln bereit. Die Spielmobil-Tour geht jetzt aber zu Ende. Ab heute steht der Bus am Spielplatz in der Breslaustraße. Bis Freitag können Kinder ab sechs Jahren vorbeischauen, jeweils zwischen 13 und 17 Uhr. Jüngere Kinder können in Begleitung ihrer Eltern kommen.