Tour der regionalen Genüsse: Heute gehts los

Die Karpfensaison im Land der 1000 Teiche läuft in diesem Jahr etwas spezieller ab – aber sie findet zumindest statt. Großveranstaltungen sind wegen Corona natürlich nicht möglich. Der Verein der Teichwirte im Landkreis Tirschenreuth, die ARGE Fisch, hat sich aber trotzdem etwas überlegt. Viele kleinere Veranstaltungen mit Anmeldung und begrenzter Teilnehmerzahl können nämlich trotzdem stattfinden. Den Auftakt der dreiwöchigen Tour der regionalen Genüsse bildet heute in Tirschenreuth der Fisch-Grillkurs. Heute ab 12 Uhr lernen die Teilnehmer wieder, wie sie am besten Fisch grillen können. Die Erlebniswochen Fisch werden dann vom 27.09. bis 11.10. an verschiedenen Orten fortgesetzt.